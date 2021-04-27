В Калугу привезли первый подаренный Москвой троллейбус

Во вторник, 27 апреля, в Калугу привезли первый троллейбус, списанный в Москве и подаренный нашему городу. Об этом сообщил директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ.

- Первый из московских притащили, - отметил Витьков. - Ну что, дареному коню в зубы не смотрят, постараемся вдохнуть жизнь в столичных трудяг. Можно долго рассуждать, но нужно реально смотреть на вещи - новая машина есть новая, но 20 миллионов за штуку, 200 миллионов за десять машин сейчас нереально, поэтому приведем в порядок эти и поставим в строй. Главное, что электрический транспорт с улиц города не исчезнет.

Ранее сообщалось, что 10 бывших в употреблении троллейбусов привезут в Калугу до конца 2020 года. Однако поставка затянулась.

Осенью прошлого года Вадим Витьков рассказывал, что подаренные московским правительством троллейбусы были выпущены в 2013-2014 годах. На данный момент самые новые троллейбусы в Калуге такого же возраста.

Напомним, с 1 мая в Калуге планировалось поднять стоимость проезда в общественном транспорте на три рубля, однако против выступил губернатор.