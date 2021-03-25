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Власти Калуги проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Дмитрий Ивьев , Фото: управление административно-технического контроля Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2021 16:22 8 819
Власти Калуги проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте

Сотрудники управления административно-технического контроля Калужской области вместе с инспекторами ГИБДД провели в Калуге на Московской площади соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

В 13 проверенных автобусах нашлись пассажиры и водители, которые ехали без масок. Их ждет разбирательство по административной статье.

- В целях профилактики совершения административных правонарушений сотрудники управления административно-технического контроля Калужской области разъясняли водителям и пассажирам нормы законодательства по соблюдению правил использования средств индивидуальной защиты органов дыхания - медицинских масок, респираторов и иных заменяющих их текстильных изделий, обеспечивающих индивидуальную защиту органов дыхания человека, - рассказал начальник управления административно-технического контроля Станислав ОРЕХОВ. - Водитель общественного транспорта обязан использовать маски при работе с пассажиропотоком даже в том случае, если у него закрытая кабина и он не имеет непосредственного контакта с теми, кого везет.

калуга рейд масочный режим 25 марта 2021 года

Напомним, масочный режим в Калужской области из-за эпидемии коронавируса продлен до 30 апреля 2021 года.

Тем временем

В Калуге готовится повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Мы узнали новые тарифы. Подробности.

Дмитрий Ивьев , Фото: управление административно-технического контроля Калужской области.
Опубликовано: 25.03.2021 16:22 8 819
Тэги: авто транспорт коронавирус станислав орехов
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