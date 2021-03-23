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В Калуге улицу Декабристов перекрыли до 24 апреля из-за замены канализации
Как мы уже рассказывали, улицу Декабристов в Калуге перекрыли до 24 апреля.
Проезд на участке от улицы Луначарского до улицы Воскресенской закрыт в связи с заменой канализации. «Калугаоблводоканал» готовит улицу к ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Планируется заменить 150 метров сети канализации и 350 метров водопроводной линии, - сообщили во вторник, 23 марта, в городской управе. - Также будет отремонтировано 19 колодцев.
Проехать по перекрытому участку могут только коммунальные службы и автовладельцы, проживающие на улице Декабристов.
Тем временем
Власти Калуги объявили о реконструкции центральных перекрестков. Подробности.
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