В Калуге улицу Декабристов перекрыли до 24 апреля из-за замены канализации

Как мы уже рассказывали, улицу Декабристов в Калуге перекрыли до 24 апреля.

Проезд на участке от улицы Луначарского до улицы Воскресенской закрыт в связи с заменой канализации. «Калугаоблводоканал» готовит улицу к ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Планируется заменить 150 метров сети канализации и 350 метров водопроводной линии, - сообщили во вторник, 23 марта, в городской управе. - Также будет отремонтировано 19 колодцев.

Проехать по перекрытому участку могут только коммунальные службы и автовладельцы, проживающие на улице Декабристов.

Тем временем

Власти Калуги объявили о реконструкции центральных перекрестков. Подробности.