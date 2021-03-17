В Калуге улицу Декабристов перекроют на месяц из-за замены канализационного коллектора

С 19 марта по 24 апреля 2021 года в Калуге будет закрыт проезд по участку улицу Декабристов между улицами Воскресенской и Луначарского. Это связано с работами по замене канализационного коллектора, сообщили в среду, 17 марта, в управлении городского хозяйства.

Проехать по улице Декабристов смогут только автомобили коммунальных служб, а также жители домов, которые расположены на этом участке. Для пешеходов путь будет открыт.

Схема ограничения движения на улице Декабристов в Калуге.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда! – говорится в сообщении городской управы. - Приносим извинения за временные неудобства.

Напомним, в нынешнем году улицу Декабристов в Калуге планируется отремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».