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Власти Калуги объявили о реконструкции центральных перекрестков

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.03.2021 11:43 29 2358
Власти Калуги объявили о реконструкции центральных перекрестков

В течение ближайших трех-четырех лет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калуге планируется реконструировать 12 проблемных перекрестков. После завершения работ безопасность и пропускная способность на этих участках должны заметно повыситься, сообщает городская управа.

- Чтобы «Яндекс. Карты» утром и вечером не краснели. Хотя бы выйти из проблемных точек, - поставил задачу на недавнем совещании министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ.

В качестве примера чиновники привели перекресток улиц Степана Разина и Тульской, который видоизменили в конце 2020 года.

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Работы на перекрестке улиц Степана Разина и Тульской прошли в конце 2020 года.

Аллею продлили, стихийную парковку ликвидировали, по периметру появилось леерное ограждение.

На подходах к пешеходным переходам работы еще не завершены.

Многие водители жалуются, что этот перекресток не стал безопаснее.

- Мы сделали и подходы к пешеходным переходам, и островки безопасности, - рассказал принимавший участие в совещании начальник Центра организации дорожного движения СМЭУ Сергей НИЛОВ.

В этом году планируется реконструировать пересечение улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина. Проект уже готов.

Сейчас также рассматривается возможность реконструкции перекрестка площади Победы и улицы Маршала Жукова.

Начальник УГИБДД по Калужской области Алексей ХОЛОПОВ предложил присмотреться к главной транспортной артерии Калуги улице Кирова. Участники совещания нашли на ней несколько самых проблемных точек. Одна из них - участок улицы на четной стороне, примыкающий к скверу Мира.

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На улице Кирова собираются ликвидировать часть платных парковочных мест.

Решить проблему Сергей Нилов предложил ликвидацией части платных парковочных мест:

На нечетной стороне улицы избавить от части парковок было предложено два участка. Один из них ограничен улицами Рылеева и Плеханова, а второй - сквером Медсестер и улицей Рылеева.

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Перекресток улиц Рылеева и Кирова в Калуге.

Конечную остановку с Кирова планируется убрать.

Чиновники надеются, что изменения помогут разгрузить улицу Кирова.

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По задумке чиновников, троллейбусы будут ехать по Рылеева до конечной, которая расположится в районе бывшего «белорусского» рынка.

Участок Рылеева-Плеханова было предложено избавить и от конечной остановки автобусов и троллейбусов, отправив ее туда, где она была когда-то - на улицу Рылеева, к бывшему «белорусскому» рынку.

Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей МОСКАЛЕНКО дополнил список перекрестком Кирова-Ленина.

- Ключевая точка и, наверное, самая больная, - считает он.

Больным местом в Калуге считают и перекресток улиц Кирова и Ленина.

Для поворота с улицы Ленина хотят создать дополнительные полосы.

Сейчас на Ленина по две полосы в каждую сторону.

В планах также выделенная полоса для общественного транспорта на участке улицы Кирова от Ленина до Московской.

Больной точкой этот перекресток в свое время признали и воронежские проектировщики, разработавшие для Калуги комплексную схему организации дорожного движения. Схема предусматривает изменение геометрии этого перекрестка, создание дополнительных полос для поворота с Ленина на Кирова и на участке от Ленина до Московской - для общественного транспорта. С участков Ленина-Московская и Рылеева-Плеханова в конечном итоге и решено было начать, подчеркивают в горуправе.

Перекресток Кирова и Московской.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 23.03.2021 11:43 29 2358
Тэги: авто дороги фоторепортаж дмитрий денисов михаил голубев сергей нилов алексей холопов алексей москаленко
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