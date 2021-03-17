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В Калуге опасную яму на Николо-Козинской пометили пластиковым ящиком

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2021 08:20 6 890
В Калуге опасную яму на Николо-Козинской пометили пластиковым ящиком

Как мы уже рассказывали, на улице Николо-Козинской в Калуге в районе церкви образовалась огромная яма, которую залило водой. Водители, которые пытались медленно по ней проехать на легковушках, бились днищем.

Во вторник, 16 марта, кто-то пометил опасное место синим пластиковым ящиком.

Сейчас водители объезжают глубокую лужу по встречной полосе.

яма калуга николо-козинская ямочный ремонт

Лужу с ямой объезжают по встречной полосе.

Отметим, что в планах городской управы ямочного ремонта на Николо-Козинской пока нет.  

Напомним, ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил завершить ямочный ремонт на дорогах региона до 1 мая.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2021 08:20 6 890
Тэги: авто дороги
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