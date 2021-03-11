Калужане завалили прокуратуру жалобами на автобус №23

Жители Калуги оставили многочисленные жалобы на работу автобусного маршрута №23 «сквер Медицинских сестер – д. Колюпаново». В четверг, 11 марта, об этом сообщила прокуратура Калужской области.

- Установлено, что перевозчиком в январе 2021 года неоднократно нарушен график движения автобусов на указанном маршруте в утренние и вечерние часы, - рассказали о результатах проверки в прокуратуре. - При этом на указанном маршруте автобус является единственным видом массового пассажирского транспорта.

Прокуратура города внесла перевозчику представление, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.