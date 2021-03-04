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Власти Калуги просят убрать автомобили с 20 улиц для вывоза снега 5 марта
Ночью и днем в пятницу, 5 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 4 марта до 06:00 5 марта:
- ул. Кутузова;
- ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина);
- ул. Либкнехта (от ул. Московской до ул. Телевизионной);
- ул. Труда (от светофора до остановки, сторона башни, с парковкой);
- ул. Социалистическая (от ул. Телевизионной до ул. Чичерина);
- ул. Московская (от ул. Поселковая, ж/д переезда до светофора, в том числе разворотное кольцо).
Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 5 марта:
- ул. Кирова;
- ул. Рылеева;
- ул. Театральная;
- пл. Московская;
- ул. Баумана;
- ул. Георгиевская;
- ул. Дзержинского вдоль д.15,17;
- ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 5 марта:
- автомобильная дорога на д. Шопино;
- ул. Николо-Козинская;
- ул. 65 лет Победы;
- ул. Плеханова;
- ул. Заводская;
- Разворотное кольцо завода «КРЛЗ»;
- Сиреневый бульвар;
- ул. Телевизионная.
Также на 16 улицах Калуги в ночь на 5 марта пройдет грейдирование проезжей части:
- ул. Комсомольская Роща;
- ул. Веры Андриановой (заезды с ул. Баррикад и с ул. Карла Либкнехта);
- ул. Воскресенская;
- пер. Воскресенский;
- ул. Декабристов;
- пер. Григоров;
- ул. Вилонова;
- ул. Первомайская;
- пер. Тульский;
- ул. Мичурина;
- ул. Пестеля;
- ул. Степана Разина;
- ул. Войкова;
- ул. Горького;
- ул. Энгельса;
- ул. Глаголева.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 5 марта также будет полностью перекрыта для вывоза снега улица Баженова.
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