Власти Калуги просят убрать автомобили с 20 улиц для вывоза снега 5 марта

Ночью и днем в пятницу, 5 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 4 марта до 06:00 5 марта:

ул. Кутузова;

ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина);

ул. Либкнехта (от ул. Московской до ул. Телевизионной);

ул. Труда (от светофора до остановки, сторона башни, с парковкой);

ул. Социалистическая (от ул. Телевизионной до ул. Чичерина);

ул. Московская (от ул. Поселковая, ж/д переезда до светофора, в том числе разворотное кольцо).

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 5 марта:

ул. Кирова;

ул. Рылеева;

ул. Театральная;

пл. Московская;

ул. Баумана;

ул. Георгиевская;

ул. Дзержинского вдоль д.15,17;

ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 5 марта:

автомобильная дорога на д. Шопино;

ул. Николо-Козинская;

ул. 65 лет Победы;

ул. Плеханова;

ул. Заводская;

Разворотное кольцо завода «КРЛЗ»;

Сиреневый бульвар;

ул. Телевизионная.

Также на 16 улицах Калуги в ночь на 5 марта пройдет грейдирование проезжей части:

ул. Комсомольская Роща;

ул. Веры Андриановой (заезды с ул. Баррикад и с ул. Карла Либкнехта);

ул. Воскресенская;

пер. Воскресенский;

ул. Декабристов;

пер. Григоров;

ул. Вилонова;

ул. Первомайская;

пер. Тульский;

ул. Мичурина;

ул. Пестеля;

ул. Степана Разина;

ул. Войкова;

ул. Горького;

ул. Энгельса;

ул. Глаголева.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 5 марта также будет полностью перекрыта для вывоза снега улица Баженова.