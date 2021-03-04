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Власти Калуги просят убрать автомобили с 20 улиц для вывоза снега 5 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2021 17:40 0 708
Власти Калуги просят убрать автомобили с 20 улиц для вывоза снега 5 марта

Ночью и днем в пятницу, 5 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 4 марта до 06:00 5 марта:

  • ул. Кутузова;
  • ул. Тульская (от ул. Луначарского до ул. Степана Разина);
  • ул. Либкнехта (от ул. Московской до ул. Телевизионной);
  • ул. Труда (от светофора до остановки, сторона башни, с парковкой);
  • ул. Социалистическая (от ул. Телевизионной до ул. Чичерина);
  • ул. Московская (от ул. Поселковая, ж/д переезда до светофора, в том числе разворотное кольцо).

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 5 марта:

  • ул. Кирова;
  • ул. Рылеева;
  • ул. Театральная;
  • пл. Московская;
  • ул. Баумана;
  • ул. Георгиевская;
  • ул. Дзержинского вдоль д.15,17;
  • ул. Московская (от ул. Ленина до ул. Суворова).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 5 марта:

  • автомобильная дорога на д. Шопино;
  • ул. Николо-Козинская;
  • ул. 65 лет Победы;
  • ул. Плеханова;
  • ул. Заводская;
  • Разворотное кольцо завода «КРЛЗ»;
  • Сиреневый бульвар;
  • ул. Телевизионная.

Также на 16 улицах Калуги в ночь на 5 марта пройдет грейдирование проезжей части:

  • ул. Комсомольская Роща;
  • ул. Веры Андриановой (заезды с ул. Баррикад и с ул. Карла Либкнехта);
  • ул. Воскресенская;
  • пер. Воскресенский;
  • ул. Декабристов;
  • пер. Григоров;
  • ул. Вилонова;
  • ул. Первомайская;
  • пер. Тульский;
  • ул. Мичурина;
  • ул. Пестеля;
  • ул. Степана Разина;
  • ул. Войкова;
  • ул. Горького;
  • ул. Энгельса;
  • ул. Глаголева.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 5 марта также будет полностью перекрыта для вывоза снега улица Баженова.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2021 17:40 0 708
Тэги: авто дороги снег
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