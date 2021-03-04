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В Калуге улицу Баженова перекроют для вывоза снега в ночь на 5 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2021 12:39 0 320
В Калуге улицу Баженова перекроют для вывоза снега в ночь на 5 марта

В ночь на пятницу, 5 марта, в Калуге будет перекрыт проезд на участке улицы Баженова от улицы Марата до сквера Ленина. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

С полуночи и до 5 утра там запланирован вывоз снега.

- Просим автовладельцев не парковать свои автомобили на упомянутом участке улицы Баженова, чтобы не препятствовать работе спецтехники, - говорится в сообщении управления горхозяйства. - Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства.

калуга улица баженова схема объезда 5 марта 2021 года

Городская управа опубликовала схему объезда перекрытого участка по улицам Марата и Кропоткина.

Ранее мы рассказывали, где в Калуге вывозят снег 4 марта.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.03.2021 12:39 0 320
Тэги: авто дороги снег
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