В Калуге улицу Баженова перекроют для вывоза снега в ночь на 5 марта

В ночь на пятницу, 5 марта, в Калуге будет перекрыт проезд на участке улицы Баженова от улицы Марата до сквера Ленина. Об этом сообщает управление городского хозяйства.

С полуночи и до 5 утра там запланирован вывоз снега.

- Просим автовладельцев не парковать свои автомобили на упомянутом участке улицы Баженова, чтобы не препятствовать работе спецтехники, - говорится в сообщении управления горхозяйства. - Благодарим вас за понимание и приносим извинения за временные неудобства.

Городская управа опубликовала схему объезда перекрытого участка по улицам Марата и Кропоткина.

Ранее мы рассказывали, где в Калуге вывозят снег 4 марта.