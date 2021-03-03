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Власти Калуги просят убрать автомобили с 17 улиц для вывоза снега 4 марта
Ночью и днем в четверг, 4 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
Вывоз снега в Калуге с 22:00 3 марта до 06:00 4 марта:
- ул. Молодежная (от Грабцевского шоссе до ул. Моторной);
- ул. Маркса (от Дворца пионеров до ул. Баженова);
- ул. Московская (от ул. Поселковой, ж/д переезда до светофора, в том числе разворотное кольцо);
- ул. Социалистическая (от ул. Телевизионной до ул. Чичерина).
Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 4 марта:
- ул. Кирова;
- пл. Театральная;
- ул. Рылеева;
- пр. Профессиональный;
- ул. Баррикад (на участке от ул. Московской до ул. Суворова);
- ул. Московская (вдоль школы №14);
- ул. Баумана;
- ул. Пролетарская (от ул. Воронина до ул. Герцена).
Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 4 марта:
- ул. Генерала Попова;
- ул. Николо-Козинская;
- ул. 65 лет Победы;
- ул. Суворова (платные парковки);
- ул. Смоленская;
- ул. Платова;
- Разворотное кольцо завода КРЛЗ.
Также на 11 улицах Калуги в ночь на 4 марта пройдет грейдирование проезжей части:
- ул. Учхоз;
- ул. Дорожная;
- ул. Малоярославецкая;
- автодорога от ул. Московской до Кубяка 9;
- ул. Тельмана;
- ул. Переходная;
- ул. Бутома;
- ул. Чичерина;
- ул. Пионерская;
- ул. Калинина;
- ул. Пухова.
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