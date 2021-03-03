Власти Калуги просят убрать автомобили с 17 улиц для вывоза снега 4 марта

Ночью и днем в четверг, 4 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 3 марта до 06:00 4 марта:

ул. Молодежная (от Грабцевского шоссе до ул. Моторной);

ул. Маркса (от Дворца пионеров до ул. Баженова);

ул. Московская (от ул. Поселковой, ж/д переезда до светофора, в том числе разворотное кольцо);

ул. Социалистическая (от ул. Телевизионной до ул. Чичерина).

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 4 марта:

ул. Кирова;

пл. Театральная;

ул. Рылеева;

пр. Профессиональный;

ул. Баррикад (на участке от ул. Московской до ул. Суворова);

ул. Московская (вдоль школы №14);

ул. Баумана;

ул. Пролетарская (от ул. Воронина до ул. Герцена).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 4 марта:

ул. Генерала Попова;

ул. Николо-Козинская;

ул. 65 лет Победы;

ул. Суворова (платные парковки);

ул. Смоленская;

ул. Платова;

Разворотное кольцо завода КРЛЗ.

Также на 11 улицах Калуги в ночь на 4 марта пройдет грейдирование проезжей части: