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Власти Калуги просят убрать автомобили с 17 улиц для вывоза снега 4 марта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.03.2021 17:21 1 637
Власти Калуги просят убрать автомобили с 17 улиц для вывоза снега 4 марта

Ночью и днем в четверг, 4 марта, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 20 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».

Вывоз снега в Калуге с 22:00 3 марта до 06:00 4 марта:

  • ул. Молодежная (от Грабцевского шоссе до ул. Моторной);
  • ул. Маркса (от Дворца пионеров до ул. Баженова);
  • ул. Московская (от ул. Поселковой, ж/д переезда до светофора, в том числе разворотное кольцо);
  • ул. Социалистическая (от ул. Телевизионной до ул. Чичерина).

Вывоз снега в Калуге с 05:00 до 17:00 4 марта:

  • ул. Кирова;
  • пл. Театральная;
  • ул. Рылеева;
  • пр. Профессиональный;
  • ул. Баррикад (на участке от ул. Московской до ул. Суворова);
  • ул. Московская (вдоль школы №14);
  • ул. Баумана;
  • ул. Пролетарская (от ул. Воронина до ул. Герцена).

Вывоз снега в Калуге с 08:00 до 17:00 4 марта:

  • ул. Генерала Попова;
  • ул. Николо-Козинская;
  • ул. 65 лет Победы;
  • ул. Суворова (платные парковки);
  • ул. Смоленская;
  • ул. Платова;
  • Разворотное кольцо завода КРЛЗ.

Также на 11 улицах Калуги в ночь на 4 марта пройдет грейдирование проезжей части:

  • ул. Учхоз;
  • ул. Дорожная;
  • ул. Малоярославецкая;
  • автодорога от ул. Московской до Кубяка 9;
  • ул. Тельмана;
  • ул. Переходная;
  • ул. Бутома;
  • ул. Чичерина;
  • ул. Пионерская;
  • ул. Калинина;
  • ул. Пухова.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.03.2021 17:21 1 637
Тэги: авто дороги снег
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