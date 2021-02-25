С улиц Калуги за две недели вывезли 94 500 кубометров снега

С 12 февраля с улиц Калуги вывезено 94 500 кубометров снега. Это треть всего снега, вывезенного из города с начала зимы, сообщили в четверг, 25 февраля, на брифинге в городской управе.

По словам чиновников, уборкой улиц сейчас ежедневно занимается от 200 до 210 единиц техники. На уборке дворов занято около 50 тракторов и 700 дворников управляющих компаний. Но на данный момент 135 дворов от снега все еще не очистили.

- Проверено 489 объектов, по 123 выявлены незначительные нарушения и сделаны замечания, - рассказал заместитель городского головы - начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.