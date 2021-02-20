Калуге не по карману химические реагенты для чистки улиц

Как мы уже рассказывали, в субботу, 20 февраля, в Калуге прошла встреча журналистов с начальником управления городского хозяйства Александром ШПИРЕНКО. Обсуждался вопрос уборки областной столицы от рекордного снегопада, который обрушился на Калугу 12-13 февраля.

Сейчас почти все городские улицы посыпаются песко-соляной смесью. Химические реагенты используются в редких случаях.

- Чтобы перейти исключительно на современные химические реагенты, нам необходимо потратить на очистку города дополнительно 247 миллионов рублей, - объяснил Шпиренко. - У нас разве других проблем нет? Это очень большая сумма. Поэтому в Калуге в основном используется песко-соляная смесь.