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Калугу очистят от снега за пять дней

Николай Егоров , Фото автора.
Опубликовано: 20.02.2021 12:30 15 1788
Калугу очистят от снега за пять дней

Калужским коммунальщикам понадобится еще четыре-пять дней, чтобы вывезти снег, выпавший в городе во время рекордного снегопада 12-13 февраля. В субботу, 20 февраля, об этом заявил на встрече с журналистами в городской управе начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Журналисты поинтересовались, когда же очистят Калугу от снега.

Вот как прокомментировал ситуацию Шпиренко:

- Не цепляйтесь за эти дни, неделя-две. Нам нужно выполнить главную задачу - обеспечить нормальное функционирование города. Нам нужно четыре-пять дней, чтобы убрать город. Если не будет снегопадов. А они будут.

Шпиренко калуга снег 20.02.2021

Встреча Александра Шпиренко с журналистами 20 февраля.

Как мы уже рассказывали, 20 февраля в Калуге затруднено движение на некоторых улицах.

Николай Егоров , Фото автора.
Опубликовано: 20.02.2021 12:30 15 1788
Тэги: авто дороги снег александр шпиренко
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