Калугу очистят от снега за пять дней

Калужским коммунальщикам понадобится еще четыре-пять дней, чтобы вывезти снег, выпавший в городе во время рекордного снегопада 12-13 февраля. В субботу, 20 февраля, об этом заявил на встрече с журналистами в городской управе начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

Журналисты поинтересовались, когда же очистят Калугу от снега.

Вот как прокомментировал ситуацию Шпиренко:

- Не цепляйтесь за эти дни, неделя-две. Нам нужно выполнить главную задачу - обеспечить нормальное функционирование города. Нам нужно четыре-пять дней, чтобы убрать город. Если не будет снегопадов. А они будут.

Встреча Александра Шпиренко с журналистами 20 февраля.

Как мы уже рассказывали, 20 февраля в Калуге затруднено движение на некоторых улицах.