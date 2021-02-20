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В Калуге затруднено движение на Синих мостах утром 20 февраля
На улице Ленина вывозят снег. Движение со стороны Старого Торга немного затруднено.
Утром в единственную в этом году рабочую субботу, 20 февраля, в Калуге затруднено движение в районе Синих мостов.
Как сообщают очевидцы, на улице Тарутинской за перекрестком с улицей Зерновой сломался троллейбус, двигавшийся в центр города. Собирается пробка.
В других частях города существенных пробок не наблюдается. По всей видимости, не для всех этот день стал рабочим.
Небольшие заторы возникли лишь на улицах Кутузова, Гагарина, Жукова, Московской.
Также появилась информация о ДТП на улице Московской в районе перекрестка с улицей Поселковой.
Дорожная обстановка в Калуге утром 20 февраля 2021 года.
На улице Никитина сквозь снег проступил асфальт.
Прошла неделя после сильного снегопада. А какая обстановка сейчас в вашем дворе и на вашей улице? Расскажите в комментариях!
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