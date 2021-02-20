В Калуге потратили дополнительные 15 миллионов рублей на борьбу со снегом

В субботу, 20 февраля, журналистам рассказали о работе городских служб на поле войны со снегопадом. Начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО пояснил, что за последнюю неделю из Калуги вывезено более 53 тысяч кубометров снега. Это больше чем за ноябрь и декабрь 2020 года вместе взятые.

Всего 12-13 февраля в областном центре на улицы первой и второй категории выпало более 90 тысяч кубометров осадков. Для работ на очистки города используется 220 единиц техники. 94 машины – привлечены из частных источников.

Всего на оплату аренды техники и покупку реагентов уже потрачено дополнительно около 15 миллионов рублей.

Как мы уже рассказывали ранее, Шпиренко назвал новые сроки очистки города от снега.