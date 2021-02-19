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Вечером в пятницу движение затруднено по всей Калуге
Вечером в пятницу, 19 февраля, на многих улицах Калуги затруднено движение.
Огромная пробка образовалась на улице Кирова при движении в сторону сквера Мира. Машины стоят прямо от площади Победы.
Также затруднено движение на улицах Гагарина, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Московской, Рылеева, Пушкина, Тульской, Жукова, Баррикад, Карла Либкнехта, Зерновой, Глаголева, Телевизионной, Гурьянова, Билибина, Грабцевском шоссе, площади Старый Торг.
Очевидцы сообщают о ДТП на улицах Гагарина, Пушкина, Тульской, Московской.
Пробка на улице Кирова.
Дорожная обстановка в Калуге вечером 19 февраля 2021 года.
Тем временем
Власти Калуги просят убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега ночью 20 февраля. Подробности.
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