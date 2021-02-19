Вечером в пятницу движение затруднено по всей Калуге

Огромная пробка образовалась на улице Кирова при движении в сторону сквера Мира. Машины стоят прямо от площади Победы.

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