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Власти Калуги просят убрать автомобили с 12 улиц для вывоза снега ночью 20 февраля
В ночь на субботу, 20 февраля, в Калуге продолжатся работы по вывозу снега с улиц города. Управление городского хозяйства просит калужан убрать свои автомобили с 12 улиц, чтобы они не мешали технике МБУ «СМЭУ».
На улицах Дзержинского, Карпова и Жукова будет перекрываться движение. На помощь коммунальщикам также будет выделен эвакуатор.
Вывоз снега в Калуге с 22:00 19 февраля до 06:00 20 февраля:
- ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Марата) - полное перекрытие и эвакуатор;
- ул. Карпова (от пер. Гостинорядского до ул. Марата) - полное перекрытие и эвакуатор;
- ул. Жукова от оптовой базы до ул. Горького - частичное перекрытие;
- ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);
- ул. Кирова (от ТЦ «Калуга» до сквера Мира);
- ул. Достоевского (от ул. Театральной до ул. Рылеева);
- ул. Баррикад (от ул. Ленина до ул. Воронина);
- ул. Ленина (перекресток с ул. Чижевского, перекресток с ул. Баррикад);
- ул. Краснопивцева;
- ул. 65 лет Победы (от ул. Серафима Туликова, между школой и детским садом);
- ул. Воронина;
- ул. Московская (от ул. Баррикад до конечной остановки п. Северный).
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