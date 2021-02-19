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В Калуге маршрутка столкнулась со «Шкодой» на улице Гагарина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.02.2021 14:38 5 1252
В Калуге маршрутка столкнулась со «Шкодой» на улице Гагарина

Около 13:30 в пятницу, 19 февраля, на улице Гагарина в Калуге перед перекрестком с улицей Королева произошло ДТП с маршруткой.

По предварительным данным, водитель «Газели», двигавшейся по маршруту №76 в сторону «Кошелева», врезался в ехавший впереди автомобиль «Шкода».

Автомобили перекрыли проезд по одной из полос. Движение в сторону Правого берега существенно затруднено. Судя по данным онлайн-карты, машины стоят на сквере Мира и улице Кирова – до Театральной площади.

ДТП Калуга маршрутка гагарина шкода

Машины остановились в среднем ряду.

ДТП Калуга маршрутка гагарина шкода

Движение со стороны сквера Мира затруднено.

ДТП Калуга маршрутка гагарина шкода

ДТП Калуга маршрутка гагарина шкода

Хвост пробки доходит до Театральной площади.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.02.2021 14:38 5 1252
Тэги: дтп происшествие гибдд авто
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