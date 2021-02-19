В Калуге маршрутка столкнулась со «Шкодой» на улице Гагарина

Около 13:30 в пятницу, 19 февраля, на улице Гагарина в Калуге перед перекрестком с улицей Королева произошло ДТП с маршруткой.

По предварительным данным, водитель «Газели», двигавшейся по маршруту №76 в сторону «Кошелева», врезался в ехавший впереди автомобиль «Шкода».

Автомобили перекрыли проезд по одной из полос. Движение в сторону Правого берега существенно затруднено. Судя по данным онлайн-карты, машины стоят на сквере Мира и улице Кирова – до Театральной площади.

Машины остановились в среднем ряду.

Движение со стороны сквера Мира затруднено.

Хвост пробки доходит до Театральной площади.