С улиц Калуги за сутки вывезли 9370 кубометров снега

За прошедшие сутки с улиц Калуги вывезено 9370 кубометров снега. Об этом утром в пятницу, 19 февраля, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

Такой показатель – рекордный для нынешней зимы.

- Уборка и вывоз снега в городе продолжаются в режиме нон-стоп, - подчеркнул Денисов. - Сейчас убирают город 150 дорожных рабочих и 110 единиц техники. Идет уборка и на сельских территориях.

Напомним, предыдущий рекорд по вывозу снега был установлен накануне.

19 и 20 февраля в Калуге будут перекрывать улицы для вывоза снега.