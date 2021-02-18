В Калуге улицу Чебышева перекроют в марте и апреле на четыре дня из-за ярмарок

В четыре весенние субботы, 6 и 20 марта, 3 и 17 апреля, в Калуге будет перекрыто движение на улице Чебышева, сообщает 18 февраля управление городского хозяйства. Это связано с проведением уличных сельскохозяйственных ярмарок.

Проехать на участке от улицы Театральной до улицы Достоевского в эти дни нельзя будет с 9:00 до 16:00:

- Просим водителей быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда, - предупреждают в городской управе.

Напомним, осенью и зимой 2020 года на улице Чебышева так и не смогли провести ни одной ярмарки из-за ремонта дома.