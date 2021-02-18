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В Калуге улицу Чебышева перекроют в марте и апреле на четыре дня из-за ярмарок
В четыре весенние субботы, 6 и 20 марта, 3 и 17 апреля, в Калуге будет перекрыто движение на улице Чебышева, сообщает 18 февраля управление городского хозяйства. Это связано с проведением уличных сельскохозяйственных ярмарок.
Проехать на участке от улицы Театральной до улицы Достоевского в эти дни нельзя будет с 9:00 до 16:00:
- Просим водителей быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда, - предупреждают в городской управе.
Напомним, осенью и зимой 2020 года на улице Чебышева так и не смогли провести ни одной ярмарки из-за ремонта дома.
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