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После сильного снегопада Калугу убирают 155 дорожных рабочих

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2021 09:00 8 717
После сильного снегопада Калугу убирают 155 дорожных рабочих

Улица Пушкина.

Во вторник, 9 февраля, на Калугу обрушился очередной в нынешнем году сильный снегопад. Улицы городе начали убирать еще вчера днем, а сегодня в Калуге чистят и вывозят снег 155 дорожных рабочих. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Зима в этом году снежная, - подчеркнул он. - Дорожные рабочие трудятся круглосуточно. План на сегодня: зачистка пешеходных переходов и остановок, обработка пескосоляной смесью. Вывоз снега и подметание тротуаров.

По его словам, минувшей ночью дважды подметила и посыпали дороги первой и второй категории, вывозили снег с улиц Воскресенской, Вишневского, ул. Федорова, Дарвина, Ленина, Октябрьской, Труда, а также зачищали тротуары, переходы и остановки общественного транспорта.

Калуга снегопад пробки 10 февраля 2021 года

Улица Достоевского.

Калуга снегопад пробки 10 февраля 2021 года

Сквер возле городской управы на улице Ленина.

Калуга снегопад пробки 10 февраля 2021 года

Улица Луначарского.

Калуга снегопад пробки 10 февраля 2021 года дорожная обстановка

Дорожная обстановка в Калуге утром 10 февраля 2021 года.

Уважаемые читатели, а как убирают снег на вашей улице и в вашем дворе? Расскажите в комментариях!

Тем временем

Как Калугу заметало снегом 9 февраля. Наш фоторепортаж.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2021 09:00 8 717
Тэги: авто снег дороги дмитрий денисов
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