После сильного снегопада Калугу убирают 155 дорожных рабочих

Улица Пушкина.

Во вторник, 9 февраля, на Калугу обрушился очередной в нынешнем году сильный снегопад. Улицы городе начали убирать еще вчера днем, а сегодня в Калуге чистят и вывозят снег 155 дорожных рабочих. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Зима в этом году снежная, - подчеркнул он. - Дорожные рабочие трудятся круглосуточно. План на сегодня: зачистка пешеходных переходов и остановок, обработка пескосоляной смесью. Вывоз снега и подметание тротуаров.

По его словам, минувшей ночью дважды подметила и посыпали дороги первой и второй категории, вывозили снег с улиц Воскресенской, Вишневского, ул. Федорова, Дарвина, Ленина, Октябрьской, Труда, а также зачищали тротуары, переходы и остановки общественного транспорта.

Улица Достоевского.

Сквер возле городской управы на улице Ленина.

Улица Луначарского.

Дорожная обстановка в Калуге утром 10 февраля 2021 года.

Уважаемые читатели, а как убирают снег на вашей улице и в вашем дворе? Расскажите в комментариях!

Тем временем

Как Калугу заметало снегом 9 февраля. Наш фоторепортаж.