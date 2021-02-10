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После сильного снегопада Калугу убирают 155 дорожных рабочих
Улица Пушкина.
Во вторник, 9 февраля, на Калугу обрушился очередной в нынешнем году сильный снегопад. Улицы городе начали убирать еще вчера днем, а сегодня в Калуге чистят и вывозят снег 155 дорожных рабочих. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.
- Зима в этом году снежная, - подчеркнул он. - Дорожные рабочие трудятся круглосуточно. План на сегодня: зачистка пешеходных переходов и остановок, обработка пескосоляной смесью. Вывоз снега и подметание тротуаров.
По его словам, минувшей ночью дважды подметила и посыпали дороги первой и второй категории, вывозили снег с улиц Воскресенской, Вишневского, ул. Федорова, Дарвина, Ленина, Октябрьской, Труда, а также зачищали тротуары, переходы и остановки общественного транспорта.
Улица Достоевского.
Сквер возле городской управы на улице Ленина.
Улица Луначарского.
Дорожная обстановка в Калуге утром 10 февраля 2021 года.
Уважаемые читатели, а как убирают снег на вашей улице и в вашем дворе? Расскажите в комментариях!
Тем временем
Как Калугу заметало снегом 9 февраля. Наш фоторепортаж.
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