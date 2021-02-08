Под Калугой у автобуса с 13 иностранцами замерзла солярка

Как мы уже рассказывали, на трассе М3 «Украина» в Калужской области дважды замерзла солярка у автобуса, следовавшего из Брянска и Москву. Еще одна подобная история 7 февраля произошла с автобусом Петербург – Брянск в Бабынинском районе.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, автобус сломался, и в нем замерзло топливо.

- В салоне автобуса находилось 13 пассажиров, граждане республики Молдова, в том числе трое детей, - пояснили в полиции. - Инспекторы ДПС 1-ого взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД МВД России по Калужской области лейтенант полиции Максим Лунев и капитан полиции Александр Зюзько прибыли на место. Оценив сложившуюся ситуацию, было принято решение на патрульной автомашине доставить детей и женщин до ближайшего кафе. Остальных пассажиров помогли довезти водители попутных транспортных средств. Сотрудники ДПС сопроводили автобус до ближайшей стоянки и привезли из автосервиса, расположенного поблизости, автослесаря, который смог отремонтировать автобус.

После ремонта автобус поехал дальше по маршруту.

В ближайшие дни в Калуге и области ожидаются 20-градусные морозы.