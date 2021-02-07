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На трассе в Калужской области автобус дважды остановился из-за замерзшей солярки

Дмитрий Ивьев , Фото: ГИБДД РФ.
Опубликовано: 07.02.2021 12:46 1 2721
На трассе в Калужской области автобус дважды остановился из-за замерзшей солярки

В Калужской области сотрудники ГИБДД дважды помогли водителю автобуса «Скания», следовавшему из Брянска в Москву.

В пятницу, 5 февраля, автобус не смог продолжить движение в районе Сухиничей. В баке начала замерзать солярка. Всего в автобусе находились три человека.

Полицейские оказали водителю помощь и сопроводили автобус на стоянку.

Но на следующий день проблемы возникли вновь.

- Солярка снова начала замерзать, – сообщили в воскресенье, 7 февраля, в УГИБДД по калужской области. - В 19 часов на 221 километре федеральной автодороги М3 «Украина» автобус остановился на проезжей части, перерыв движение по полосе. Водители, проезжающие по трассе, сообщили в дежурную часть о стоящем на дороге автобусе, который создает аварийную ситуацию. Инспекторы ДПС прибыли на место. Оказалось, что в автобусе замерзла солярка и разрядился аккумулятор. 

Инспекторы вновь помогли водителю «Скании». Автобус завели и сопроводили до стоянки в Бабынино.

Смог ли водитель все-такие доехать до Москвы, пока не уточняется.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГИБДД РФ.
Опубликовано: 07.02.2021 12:46 1 2721
Тэги: авто снег мороз
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