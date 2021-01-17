С улиц Калуги вывезли еще 2430 кубометров снега

С улиц Калуги продолжают вывозить снег. Как сообщает городская управа, менее чем за сутки на снежную свалку отправлено 2430 кубометров снега. Уборка продолжится в воскресенье, 17 января.

- В уборке снега на улицах областного центра занято 94 единицы техники, - отмечают в городской управе. - Среди них автогрейдеры и автосамосвалы, а также снегопогрузчики и тротуароуборочные малогабаритные трактора.

- Одной техникой расчистка городских территорий не ограничивается – 130 дорожных рабочих чистят остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, перекрёстки, тротуары и лестничные сходы, - подчеркнул в свою очередь городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

UPD. В Калуге похолодает до -25, а потом потеплеет до +1. Подробности.