В Калужской области похолодает до -25 градусов

Утром в воскресенье, 17 января, в Калуге и области ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит около -20 градусов.

Днем будет пасмурно, влажность воздуха – около 80%, порывы ветра в 2 м/с. Температура – в районе тех же -20.

А вот к вечеру синоптики обещают дальнейшее похолодание. В ночь на понедельник в Калуге прогнозируется -25 градусов.

После выходных начнется потепление. В прогнозе на следующую субботу, 23 января, уже значится в Калуге +1 градус.