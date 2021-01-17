В Калужской области похолодает до -25 градусов
Утром в воскресенье, 17 января, в Калуге и области ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит около -20 градусов.
Днем будет пасмурно, влажность воздуха – около 80%, порывы ветра в 2 м/с. Температура – в районе тех же -20.
А вот к вечеру синоптики обещают дальнейшее похолодание. В ночь на понедельник в Калуге прогнозируется -25 градусов.
После выходных начнется потепление. В прогнозе на следующую субботу, 23 января, уже значится в Калуге +1 градус.
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