В Калуге водители сбивают знаки на месте строительства островка безопасности на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, на проезжей части улицы Ленина в Калуге рядом с Дворцом спорта появится островок безопасности. Сейчас работы уже ведутся. И водители начали жаловаться на проблемы с проездом этого участка – часть асфальта сняли, из-за предупреждающих знаков дорога сужена.

Как рассказала в четверг, 26 ноября, директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН, один из автомобилистов врезался в знаки и установленные бортовые камни.

- На месте дорожных работ на улице Ленина не яма, а отфрезерованный участок, глубина снятого участка - уровень для установки бортового камня, для устройства островка безопасности, - пояснила Татьяна Арен. - На момент наезда транспортного средства знаки были установлены. Более того, водитель сбил уже установленные бортовые камни.

Подрядчик уверяет, что знаки постоянно сбивают.

По информации подрядчика, с 24 ноября выставлены дополнительные знаки.

- Однако это по-прежнему не мешает водителям сбивать установленные знаки и съезжать в зону производства работ, - подчеркнула Татьяна Арен.