$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт

В Калуге водители сбивают знаки на месте строительства островка безопасности на улице Ленина

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 26.11.2020 12:27 21 1542
В Калуге водители сбивают знаки на месте строительства островка безопасности на улице Ленина

Как мы уже рассказывали, на проезжей части улицы Ленина в Калуге рядом с Дворцом спорта появится островок безопасности. Сейчас работы уже ведутся. И водители начали жаловаться на проблемы с проездом этого участка – часть асфальта сняли, из-за предупреждающих знаков дорога сужена.

Как рассказала в четверг, 26 ноября, директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН, один из автомобилистов врезался в знаки и установленные бортовые камни.

- На месте дорожных работ на улице Ленина не яма, а отфрезерованный участок, глубина снятого участка - уровень для установки бортового камня, для устройства островка безопасности, - пояснила Татьяна Арен. - На момент наезда транспортного средства знаки были установлены. Более того, водитель сбил уже установленные бортовые камни.

Калуга дорога Ленина дворец спорта островок безопасности

Калуга дорога Ленина дворец спорта островок безопасности

Подрядчик уверяет, что знаки постоянно сбивают.

По информации подрядчика, с 24 ноября выставлены дополнительные знаки.

- Однако это по-прежнему не мешает водителям сбивать установленные знаки и съезжать в зону производства работ, - подчеркнула Татьяна Арен.

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 26.11.2020 12:27 21 1542
Тэги: авто дороги татьяна арен
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 21 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Обзор HONOR Watch ES: смарт-часы или фитнес-браслет
Почему Нур-Султан - город для людей?
Элитные кухни премиум класса: особенности

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru