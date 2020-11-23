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В Калуге планируют установить новые светофоры на улице Чичерина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2020 17:03 4 945
В Калуге планируют установить новые светофоры на улице Чичерина

В понедельник, 23 ноября, в Калуге в онлайн-режиме прошла очередная планерка городской головы. Один из жителей города прислал на странице в соцсети предложение установить светофоры на двух перекрестках: улицы Чичерина и улицы Пухова и улицы Чичерина и одноименного переулка.

Городской голова Дмитрий Денисов в ответ заявил, что это давно напрашивается. Глава администрации отметил, что будет дано поручение проработать вопрос установки светофоров.

Ранее, напомним, 23 ноября стало известно, что новые мигающие светофоры заработали на улице Жукова.

Тем временем

Власти Калуги предложили ввести войска на улицы города. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.11.2020 17:03 4 945
Тэги: авто дороги дмитрий денисов
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