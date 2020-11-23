Городской голова Калуги предложил привлекать военных для уборки города от снега

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ предложил привлекать военных для уборки города от снега в экстренных случаях. В понедельник, 23 ноября, на планерке в городской управе он попросил провести переговоры с войсковыми частями.

- Если это не противоречит внутренним документам наших уважаемых военных, - подчеркнул глава администрации.

По словам Денисова, при таких ситуациях, в которые попала Калуга в конце прошлой недели после ледяного дождя и снегопада, не хватает никаких ресурсов.

- Абсолютно все поверхности в городе покрылись льдом, - подчеркнул городской голова.

Тем временем

Во вторник на шести улицах Калуги отключат электричество. Подробности.