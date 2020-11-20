ГИБДД предупредила о многодневных снегопадах в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области начался снегопад. Управление ГИБДД по Калужской области днем в пятницу, 20 ноября, опубликовало предупреждение о сложной дорожной обстановке.

- Снегопад, обрушившийся на регион, значительно осложнил движение как на городских, так и на загородных автодорогах, - говорится в сообщении дорожной полиции. - По прогнозам синоптиков, метель продолжится несколько дней.

Как отмечают в ГИБДД, в таких погодных условиях аварии происходят из-за того, что водители выбирают скорость, не соответствующую дорожным условиям, не выдерживают дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, совершают резкие манёвры и заносы.

- В случае ДТП, нештатных ситуаций на автодорогах, наличии на проезжей части и вблизи дороги пешеходов, нуждающихся в помощи и прочих обстоятельствах, влияющих на безопасность участников дорожного движения, просим сообщать по телефону дежурной части 57-12-04 или 02, - говорится в сообщении ГИБДД.

Тем временем

Окраины Калуги останутся без холодной воды 23 ноября. Подробности.