Около 13:30 в пятницу, 20 ноября, в Калуге начался снегопад. Постепенно интенсивность осадков усилится, предупреждают синоптики. ГУ МЧС по Калужской области сообщает, что такая погода с сильными порывами ветра сохранится до утра 21 ноября.

Снегом начало маскировать лед, который сохранился во многих местах на тротуарах и во дворах.

Первый снег нынешней осенью, который не тает сразу после выпадения.

На дорогах также возможна гололедица. Спасатели рекомендуют по возможности не выходить на улицу.

Водителям стоить снизить скорость передвижения по дорогам.

Городские власти отчитались, что подготовили технику к ликвидации последствий снегопада.

Лед, образовавшийся накануне, теперь присыпает небольшим слоем снега. Ходить по дворам и тротуарам нужно будет еще аккуратнее.