В Калуге сократили маршрут троллейбуса №18 из-за повреждения кабеля

В четверг, 22 октября, в Калуге изменилась работа двух троллейбусных маршрутов. Это связано с повреждением кабеля тяговой подстанции, сообщил KP40 директор «Управления калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ.

- Движение троллейбусов по улице Грабцевское шоссе, КРЛЗ, Карла Либкнехта, улице Моторная, Маршала Жукова маршрута №6 осуществляться не будет, - пояснил Витьков. - Маршрут №18 будет осуществлять движение «Кошелев проект - площадь Победы».

Последствия аварии обещают устранить к вечеру 22 октября.

- Кабель 68-го года, не выдержал нагрузки, - рассказал директор УКТ. - Идут работы по восстановлению.

На вопрос, заменят ли временно троллейбусы автобусами, Вадим Витьков ответил следующее:

- Там много частников. По 6-му маршруту ходят частники и мы, 18-й будет ходить, но разворачиваться на пл. Победы. Будем очень стараться в вечеру устранить

Ранее мы сообщали, что УКТ готовится к повышению стоимости проезда в общественном транспорте Калуги. Экономически обоснованной там называют цену в 35-40 рублей за поездку.

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