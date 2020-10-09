В Калуге улицу Достоевского раскопали ради ремонта здания министерства финансов

С прошлой недели в Калуге ограничено движение по улице Достоевского на участке между улицами Московской и Театральной.

Как сообщали нам очевидцы, ремонтники занялись колодцами, которые начали проваливаться ещё в прошлом году.

Однако работы связаны в первую очередь с ремонтом здания министерства финансов.

- Ведутся земляные работы по устройству системы водоотведения - дренажной канализации при реконструкции здания министерства финансов Калужской области в рамках подготовки к празднованию юбилейной даты - 650-летия города Калуги, - рассказали KP40 в управлении городского хозяйства городской управы Калуги.

Министерство финансов Калужской области.

Доделать всё обещают к 22 октября.

Напомним, ещё год назад мы рассказывали, что на всем протяжении улицы Достоевского образовались ямы вокруг канализационных колодцев. Ремонтировали эту улицу в 2015 году. Тогда московский подрядчик завершил работы в августе и получил по контракту более 16 миллионов рублей.

В час пик на Достоевского скапливаются пробки.

- Разрушение кирпичной кладки горловины колодца происходит в первую очередь из-за неблагоприятных погодных условий и наезда большегрузного транспорта, - объясняли ситуацию в «Калугаоблводоканале». - Кирпич постепенно разрушается и происходит провал колодца и асфальта вокруг него.

В управлении городского хозяйства в свою очередь поясняли, что дорога находится в нормативном состоянии на гарантии. А устранения провалов будут требовать от собственников коммуникационных сетей. Но за прошедший год мало что изменилось.

Часть колодцев заменят в рамках ремонта.

Перекресток Достоевского и Театральной.

Парковка у министерства.