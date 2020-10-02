В Калуге опять внесли изменения в расписание новых автобусов

С 1 октября в Калуге началась транспортная революция. Частные автобусы на северных маршрутах заменили на транспорт «Управления калужского троллейбуса». Но не обошлось без недовольства пассажиров: где-то слишком большие интервалы, где-то автобусы вообще не останавливаются.

Вечером 1 октября городская управа объявила о первых корректировках. В частности, сообщалось, что автобусы маршрута №9 вновь будут заезжать в Канищево.

А вечером 2 октября власти города вновь опубликовали уточнения по времени работы автобусов.

- Изменения в движении общественного транспорта на северных направлениях Калуги вызвали много вопросов и предложений от жителей города, - отметил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Ваши пожелания в соцсетях услышал, в этом вопросе вместе с «Управлением калужского троллейбуса» постоянно держим руку на пульсе. Сегодня внесли следующие изменения для удобства поездок:

первый рейс №95 от Кубяка отправляется в 5:30;

первый рейс №9 от Канищево отправляется в 5:35;

итоговые интервалы работы составят: 97-й - 7 мин, 95-й - 6 мин, 9-й - 8 мин, 2-й (троллейбус и автобус) - 10 мин, 17-й - 10 мин;

проработка расписания 98 маршрута продолжается.

Уважаемые читатели, а какие ещё изменения вы бы предложили внести? Пишите в комментариях!

Тем временем

В Калуге обстреляли автобус с пассажирами. Подробности.