В Калуге опять внесли изменения в расписание новых автобусов

С 1 октября в Калуге началась транспортная революция. Частные автобусы на северных маршрутах заменили на транспорт «Управления калужского троллейбуса». Но не обошлось без недовольства пассажиров: где-то слишком большие интервалы, где-то автобусы вообще не останавливаются.
Вечером 1 октября городская управа объявила о первых корректировках. В частности, сообщалось, что автобусы маршрута №9 вновь будут заезжать в Канищево.
А вечером 2 октября власти города вновь опубликовали уточнения по времени работы автобусов.
- Изменения в движении общественного транспорта на северных направлениях Калуги вызвали много вопросов и предложений от жителей города, - отметил врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Ваши пожелания в соцсетях услышал, в этом вопросе вместе с «Управлением калужского троллейбуса» постоянно держим руку на пульсе. Сегодня внесли следующие изменения для удобства поездок:
Уважаемые читатели, а какие ещё изменения вы бы предложили внести? Пишите в комментариях!
Тем временем
В Калуге обстреляли автобус с пассажирами. Подробности.
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