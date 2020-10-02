В Калуге обстреляли автобус с пассажирами

Вечером в четверг, 1 октября, на улице Московской в Калуге кто-то выстрелил в новый автобус ЛиАЗ, который вёз пассажиров по маршруту №97. Фото в Facebook выложил директор «Управления калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Выстрел пришёлся в переднюю правую дверь, через которую в салон заходят все пассажиры.

Виновника сейчас ищут. Автобус отправлен на ремонт.

В комментариях Витькову написали: «Стекло починят».

- Стекло - да, а вот если бы пассажиров, которые там были, задело - починить было бы сложнее, - отреагировал директор УКТ. - Такие нравы... Это для тех, кто говорит - все хорошо у нас в этой сфере. Ностальжи прям.

Напомним, с 1 октября по маршрутам северного направления ходит только транспорт УКТ. Частные компании там больше не работают.