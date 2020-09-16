Перекрестились и в путь: в октябре в Калуге начнется транспортная революция

С октября в Калуге начнется реализация новой транспортной схемы, которую для нашего города разработали проектировщики из Воронежа. Они порекомендовали заменить маленькие маршрутки на автобусы средней и большой вместимости, а также оптимизировать маршрутную сеть, убрав 16 направлений.

Во вторник, 15 сентября, на еженедельной планерке в горуправе замначальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО сообщил, что через две недели первые автобусы большой вместимости выйдут в рейс в северном направлении.

Новый транспорт городские власти презентовали в конце августа на Дне города.

Глава региона Владислав Шапша идею с новой схемой движения в целом поддержал, но подчеркнул, что у администрации Калуги нет средств, чтобы полностью взять на себя все перевозки. По его мнению, частные перевозчики городу нужны. Не стоит полностью отказываться и от небольших автобусов. Они вполне могли бы курсировать по городу днем.

- Бизнес должен работать. Но правила игры должны быть изменены, - подытожил Шапша.

Стоит отметить, что это не первая попытка городских властей что-то изменить в этой сфере, но предыдущие неизменно терпели фиаско и изменения откатывались назад. Самым знаковым здесь является некогда самый популярный у калужан и на многие годы практичеки канувший в Лету третий кольцевой маршрут. С него убрали частников, а УКТ не смог обеспечить достаточное количество транспорта на нем и в результате калужане до часа стояли на останвоках в ожидании троллейбуса. Ситуация более-менее наладилась примерно с год-полтора назад просле критики в том числе и в нашем СМИ.

Что получится у городских чиновников в этот раз и получится ли, узнаем уже в ближайшее время.

Уважаемые читатели, а как вы думаете, станет лучше, если маленькие маршрутки заменить большими автобусами? Пишите в комментариях.