Новую транспортную схему утвердили без обсуждений

Обещанного два года ждут

Начнем с истории вопроса. Эпопея с комплексной схемой организации дорожного движения (сокращённо: КСОДД) продолжалась почти два года.

Торги на разработку этого документа выиграли проектировщики из Воронежа. Чтобы обойти конкурентов, которых оказалось аж восемь, воронежцы снизили начальную стоимость контракта на 9 млн. рублей - до 10 млн. 400 тысяч. Таким же образом они выигрывали тендеры и в других городах России. Например, в Пензе, Костроме, Владивостоке, Симферополе, Ялте.

Представить результаты своей работы разработчики должны были ещё к декабрю 2018 года, но этого не случилось. Затем руководство города говорило, что схема будет готова к июню 2019-го. Летом стало известно, что презентацию перенесли на осень: у экспертов возникло много замечаний к документу. В итоге она состоялась только в начале декабря.

Наспех-впопыхах

Желающих поучаствовать в этом мероприятии оказалось немного. Сказалось то, что о презентации стало известно только за день до её проведения.

Воронежцы рекомендовали заменить маленькие маршрутки на автобусы средней и большой вместимости, а также оптимизировать маршрутную сеть, убрав 16 направлений.

Представители частных компаний-перевозчиков попытались было выяснить, какие именно маршруты хотят убрать из города, но проектировщики оказались не готовы обсуждать этот вопрос. Хотя именно он беспокоит калужан более всего.

Многие горожане опасаются, что новая схема вернёт их в 90-е, когда общественный транспорт ходил нестабильно.

Эти опасения, кстати, небеспочвенны. В Ялте, для которой новую транспортную схему разрабатывали всё те же воронежцы, уже через два месяца после ее внедрения разгорелся конфликт между горожанами и властью.

Ялтинские журналисты в своих публикациях писали, что предложенная схема хорошо выглядит на бумаге, но вступает в противоречие с повседневной жизнью горожан.

Предполагалось, что задать все интересующие вопросы проектировщикам люди смогут на общественном обсуждении. Бывший городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ неоднократно говорил, что такая встреча состоится. Была даже утверждена дата мероприятия – 25 декабря. Но затем в Калуге произошла смена власти, и встречу отменили. На наш вопрос, состоится ли она, в горуправе ответили, что обсуждение пройдёт после новогодних каникул. Но оно так и не состоялось.

24 января на сайте горуправы опубликовали постановление об утверждении КСОДД.

Утверждена – и точка

На одной из планёрок в горуправе мы поинтересовались, почему власти не посчитали нужным представить схему калужанам?

- У нас нет обязанности предавать этот документ публичности, - ответил заместитель начальника Управления горхозяйства Игорь БУГАЕНКО. – Проект делали профильные специалисты. Документ прошёл довольно-таки много обсуждений на разных платформах… Хочу обратить внимание на то, что в части организации движения маршрутного транспорта данный документ носит рекомендательный характер. И он, как живой организм, может изменяться. Соответственно, при принятии каких-то кардинальных решений муниципалитет будет обсуждать их с общественностью. Сейчас у нас схема принята в таком состоянии, в котором она есть. Утверждена, и на этом надо поставить точку.

- В части развития объектов транспортной инфраструктуры в документе практически всё позаимствовано из генерального плана Калуги, - добавил исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. – Его утверждению предшествовали публичные слушания. То есть часть КСОДД уже обсуждалась с общественностью очень широко. Полтора года проводилась работа – ещё полтора года можно обсуждать, а под сомнение можно поставить любой документ. КСОДД принят. Это живой документ. Если мы выявим в ходе его использования, что там что-то не так, то, безусловно, запустим процедуру по внесению изменений.

«Северный» эксперимент

С одной стороны, позицию нового градоначальника Дмитрия Денисова можно понять. Мы уже который день листаем этот многостраничный документ и разобрались только в самой малой его части. А с другой стороны, опять не сдержав своих обещаний, власть в очередной раз вызвала раздражение и недоверие к себе.

Как следствие, от новостей о серьезных изменениях в сфере пассажирских перевозок на северных маршрутах калужане далеко не в восторге.

Напомним, в той части КСОДД, которая касается изменения в сфере пассажирских перевозок, экспериментальным должно стать северное направление. Сначала предполагалось, что по новой схеме общественный транспорт начнёт ходить туда с 1 августа. Но позднее старт пилотного проекта перенесли на октябрь.

Признаться, мы с коллегами были уверены, что объявленный в ноябре конкурс состоялся и выиграло его, как и рассчитывали городские власти, Управление Калужского троллейбуса. Ведь власти не скрывали того, что это направлении хотят видеть именно УКТ. И специально под этот проект планируют закупить в лизинг большое количество новых автобусов.

- Мы планируем, что оно [УКТ – прим.ред.] начнёт возить пассажиров где-нибудь в третьем-четвёртом квартале следующего года, - сказал Дмитрий Денисов на своей первой пресс-конференции в конце прошлого года. – Для УКТ это будет первый такой масштабный опыт. Мы посмотрим, как отреагируют частные перевозчики на эту ситуацию. Мы надеемся, что их это очень раззадорит, разозлит по-хорошему.

Однако на сайте госзакупок появилось сообщение, что определение поставщика отменено. Выяснилось, что 4 февраля была запущена новая конкурсная процедура и 27 февраля заканчивается прием заявок.

Интересно, что начальная стоимость контракта по сравнению с предыдущим конкурсом снизилась на 243 тыс. рублей. Итоги, возможно, будут подведены 6 марта. По какой причине не состоялся прежний конкурс и скажется ли это на сроках заявленной ранее транспортной революции, пока неясно.

Но жители Северного предстоящим переменам не рады. «Оставьте нас в покое! – пишут они в соцсетях. – У нас транспорт и без ваших революций работает отлично!»

От редакции

Тема внедрения КСОДД, безусловно, касается каждого, является одной из самых важных для горожан и останется таковой на ближайшие десятилетия. Ведь рассчитана программа аж до 2035 года, а траты на нее оцениваются в 15 млрд. 888 млн. рублей.

И мы считаем, что в этом вопросе ни в коем случае нельзя отодвигать в сторону калужан, а, наоборот, следует всячески привлекать их к реализации этого мегапроекта.

А раз уж новый градоначальник Дмитрий Денисов в открытую говорит, что при необходимости в него можно легко внести оперативные изменения, то мы решили предложить нашим читателям воспользоваться этой возможностью.

Дорогие калужане! Предлагаем вам присоединиться к процессу изменения Калуги к лучшему. Изучая КСОДД, мы уже видим, чем вы можете помочь. К примеру, в нём имеются списки улиц, на которых, по мнению составителей документа, остро стоит проблема с парковками. Мы вынесли этот список в отдельный документ и предлагаем вам ознакомиться с ним.

Считаете, что та же самая проблема существует и на вашей улице, но в списке ее нет? Присылайте эту информацию и фотографии проблемы нам.

Отдельного внимания заслуживает и реформа сферы пассажироперевозок. В КСОДД имеется раздел, посвящённый объёмному анализу городских маршрутов. Также мы публикуем ту часть конкурсной документации по экспериментальному «Северному кусту». В ней подробно описываются перемены, которые грядут этой осенью.

Присылайте вопросы и предложения по этим тематикам нам, а мы переадресуем их специалистам!

Давайте вместе сделаем общественные слушания по КСОДД перманентными, а наш любимый город лучше и комфортнее!

Качать тут

Анализ пассажироперевозок Калуги: www.kp40.ru/ksodd1

Список улиц с проблемой парковок: www.kp40.ru/ksodd2

Как будут менять перевозки на Северном направлении: www.kp40.ru/ksodd3

Комплексная схема организации дорожного движения. Полный текст: www.kp40.ru/ksodd

Куда писать

Свои предложения можно присылать нам любым из способов:

E-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru (в теме письма обязательно сделайте пометку: «КСОДД»)

Адрес: 248000, Калуга, ул. Комарова, 36, редакция «Калужского перекрестка»

Телефон в Калуге: 79-04-54 добавочный 223