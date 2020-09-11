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Новый мост в Людиново построят к концу 2021 года

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.09.2020 15:22 2 371
Новый мост в Людиново построят к концу 2021 года

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 11 сентября, состоялась рабочая поездка главы Калужской области Владислава ШАПШИ в Людиновский район. Он ознакомился с ходом работ по реабилитации Людиновского водохранилища, а также проконтролировал ремонт моста через реку Неполодь.

Напомним, мост через Неполодь на автомобильной дороге «Брянск-Людиново-Киров» - Сукремль построен в 1989 году.

В 2019 году проведено обследование и паспортизация сооружения. Техническое состояние оценено как предаварийное и непригодное для нормальной эксплуатации. Администрация Людиновского района приняла решение о перекрытии движения через мост бетонными блоками. Для пешеходов рядом построен 2-секционный понтонный мост с подходами.

На ремонт моста из бюджета области выделено более 40 миллионов рублей.

В ходе производства работ была укреплена береговая линия, на ней установлены трубы для отвода воды, проведен демонтаж дорожного полотна и непригодных к эксплуатации пролётных строений моста.

По словам представителя подрядной организации, «на сегодня работы завершены на 90%».

- До момента строительства нового, этот мост будет временным. – отметил он. - На следующей неделе будем готовы открыть мост для пешеходов и убрать понтоны. К концу месяца планируем завершить работы с учетом строительства примыканий к искусственному сооружению и открыть автомобильное движение.

Мост Калужская область

Владислав Шапша поручил уже сегодня продумать и организовать схему движения, в том числе запретить тяжелым грузовикам въезжать на мост.

- Надо сделать уже до конца строительства, к концу месяца, чтобы не было ситуации, когда мост уже будет сделан, а движение еще не будет организовано, - отметил глава региона. - И сделайте здесь ограничения, чтобы не могли проезжать грузовики. И нужно не знак поставить, за которым надо следить, а рамку, чтобы могли проезжать только легковые машины.

Кроме этого, Владислав Шапша осмотрел место, где будет построен постоянный мост.

- Ось моста выбрана, все коммуникации ясны, технология строительства определена. Мы планируем, в первом квартале 2021 года пройти государственную экспертизу на строительство моста, - сказал представитель подрядной организации.

Ожидается, что новый мост будет построен до конца 2021 года.

Калужская область дорога мост

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 11.09.2020 15:22 2 371
Тэги: авто дороги область
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