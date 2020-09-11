Крупнейшее водохранилище Калужской области расчистят к 10 декабря

В пятницу, 11 сентября, состоялась рабочая поездка главы области Владислава ШАПШИ в Людиновский район.

Он ознакомился с ходом работ по реабилитации Людиновского водохранилища. Это самое крупное водохранилище Калужской области. Его длина - 14 километров, ширина - от 0,62 до 1,3 километров, площадь водного зеркала – 8,7 квадратных километров, глубина - до 10 метров, объем – 30 миллионов кубических метров. Водный объект является памятником природы регионального значения и источником питьевого водоснабжения.

В последнее время качество воды, забираемой из него водоканалом, значительно ухудшилось из-за развития сине-зеленых водорослей, вызывающих загрязнение воды токсинами и ухудшение ее санитарного состояния.

По словам представителя подрядной организации, в настоящее время в соответствии с проектом реабилитации расчищена береговая линии от растительности и зарослей камыша.

- Водную растительность мы уже убрали, но еще не вывезли до конца, - отметил он. - Занимаемся уборкой иловых отложений. Общий объем ила здесь 157 000 кубов. Примерно треть убрано.

По словам представителя подрядчика, работы должны быть завершены до 10 декабря.

- Планируем до конца октября закончить полностью выемку иловых отложений, - подчеркнул он. - У нас останется месяц на обезвоживание и на вывоз.

Реабилитация водохранилища идет в рамках нацпроекта «Экология».