В Калуге парковки станут бесплатными на период выборов

Как мы уже рассказывали, 11-13 сентября в Калужской области будут выбирать губернатора, депутатов Заксобрания и муниципальных депутатов.

На этот период парковки на улицах Калуги будут бесплатными, сообщили во вторник в городской управе.

- Автовладельцы смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на любой из 90 существующих городских парковок, - рассказали KP40 в администрации областного центра.

В прежний режим работы парковки вернутся в понедельник, 14 сентября, в 9:00.

Тем временем

Улицу Кирова в Калуге перекроют во время «Кросса нации». Подробности.