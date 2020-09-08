В Калуге парковки станут бесплатными на период выборов

Как мы уже рассказывали, 11-13 сентября в Калужской области будут выбирать губернатора, депутатов Заксобрания и муниципальных депутатов.
На этот период парковки на улицах Калуги будут бесплатными, сообщили во вторник в городской управе.
- Автовладельцы смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на любой из 90 существующих городских парковок, - рассказали KP40 в администрации областного центра.
В прежний режим работы парковки вернутся в понедельник, 14 сентября, в 9:00.
Тем временем
Улицу Кирова в Калуге перекроют во время «Кросса нации». Подробности.
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