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В Калужской области выборы губернатора пройдут в новом формате

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.08.2020 14:41 5 359
В Калужской области выборы губернатора пройдут в новом формате

Проведение сентябрьских выборов обсуждали в понедельник, 3 августа, в Калуге на совещании в правительстве, которое провёл глава региона Владислав ШАПША.

Как мы уже рассказывали, в сентябре будут выбирать губернатора и депутатов Законодательного собрания.

Кроме того, как рассказал председатель областной Избирательной комиссии Виктор КВАСОВ, состоятся 277 избирательных кампаний по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Предстоит заместить 2515 мандатов. Голосование пройдет на 728 избирательных участках, из которых два – временные.

По состоянию на 3 августа на выборы губернатора выдвинуто шесть кандидатов, на выборы в региональный парламент - 1006 кандидатов, в органы местного самоуправления - 4695.

В соответствии с новым порядком, принятым ЦИК России, голосование будет проходить в течение трёх дней - с 11 по 13 сентября.

Для граждан, которые по тем или иным причинам не могут выйти из дома, будет организовано «Бесконтактное голосование на дому». Это позволит избежать очередей и скоплений на избирательных участках.

По словам главы облизбиркома, особое внимание планируется уделить санитарно-эпидемиологической безопасности участников голосования и организаторов выборов. Для профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, будут соблюдены все необходимые условия, а члены участковых избирательных комиссий и избиратели обеспечены средствами индивидуальной защиты. Для бесконтактного голосования на дому предусмотрены индивидуальные пакеты: маска, перчатки, салфетка антисептическая, ручка, бюллетень.

В целях безопасности в помещениях для голосования на 138 избирательных участках будут установлены стационарные рамки металлодетекторов, остальные – оснастят ручными металлодетекторами. Камерами видеонаблюдения оборудуют 198 участковых избирательных комиссий в Калуге и Обнинске.

На 87 участках в Калуге будет использоваться электронное голосование с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней.

По итогам обсуждения Владислав Шапша поручил руководителям органам государственной власти региона уделить первоочередное внимание решению крайне важной, по его словам, задачи - обеспечить возможность участия всех жителей Калужской области в голосовании на предстоящих масштабных выборах.

- Прошу вас принять все необходимые шаги для того, чтобы уже в новом формате, в течение трёх дней, голосование было организовано максимально открыто, максимально спокойно и без нарушений, -  потребовал глава региона.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 03.08.2020 14:41 5 359
Тэги: общество выборы область владислав шапша виктор квасов
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