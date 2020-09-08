В Калужской области водители подрались на парковке

На днях в Обнинске произошёл конфликт на парковке возле дома. Об этом инциденте во вторник, 8 сентября, рассказали в УМВД по Калужской области.
По предварительным данным, мужчина приехал с дачи и собирался припарковаться, однако ему мешала другая машина с открытой дверью.
– Водитель сделал по этому поводу замечание двум незнакомым мужчинам, находившимся вблизи данного транспортного средства, - отмечают в УМВД.
После этого начался конфликт, который перерос в драку.
Следствие считает, что приехавший с дачи мужчина взял из салона пакет с вещами и начал им бить оппонента.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание – четыре месяца ареста.
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