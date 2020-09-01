В Калуге перекроют улицу Суворова

Вечером 1 сентября в Калуге перекроют движение по улице Суворова на перекрёстке с улицей Московской.

Проехать там нельзя будет с 20:00 1 сентября до 6:00 2 сентября, сообщает городская управа.

Перекрытие связано с работами по замене тепловой сети.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении горуправы.

Схема перекрытия улицы Суворова в Калуге.

UPD. Перекрытие улицы Суворова перенесли.