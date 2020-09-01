В Калуге перекроют улицу Суворова

Вечером 1 сентября в Калуге перекроют движение по улице Суворова на перекрёстке с улицей Московской.
Проехать там нельзя будет с 20:00 1 сентября до 6:00 2 сентября, сообщает городская управа.
Перекрытие связано с работами по замене тепловой сети.
- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении горуправы.
Схема перекрытия улицы Суворова в Калуге.
UPD. Перекрытие улицы Суворова перенесли.
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