В Калуге перенесли перекрытие улицы Суворова

Как мы уже рассказывали, вечером 1 сентября в Калуге планировалось перекрыть движение по улице Суворова на перекрёстке с улицей Московской. Однако чуть позже в управлении городского хозяйства KP40 сообщили, что начало работ перенесено на 2 сентября

Проехать там нельзя будет с 20:00 2 сентября до 6:00 3 сентября, сообщает теперь городская управа.

Перекрытие связано с работами по замене тепловой сети.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам, - говорится в сообщении горуправы.

Схема перекрытия улицы Суворова в Калуге.