В Калуге 21 августа перекроют улицу Ольговка

В пятницу, 21 августа, в Калуге будет закрыт проезд по улице Ольговка на участке от улицы Сельской до улицы Прончищева.

Из-за ремонтных работ проехать там нельзя будет с 9:00 до 16:00, сообщает городская управа.

- Во время проведения дорожных работ будет осуществляться пропуск спецтехники и экстренных служб. - говорится в сообщении администрации. - Приносим извинения за временные неудобства.

Напомним, 19-20 августа в Калуге перекрыта улица Сельская.

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