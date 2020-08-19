В Калуге перекрыли улицу Сельскую

Схема перекрытия улицы Сельской в Калуге 19-20 августа.
В среду и четверг, 19-20 августа, в Калуге будет закрыт проезд по улице Сельской. Это связано с проведением дорожных работ, сообщает городская управа.
Проехать нельзя будет с 13:00 до 17:00 19 августа и с 9:00 до 17:00 20 августа.
- Обращаем внимание, что будет осуществляться пропуск спецтехники экстренных служб, - отмечают в администрации. - Просим заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
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