В Калуге перекрыли улицу Сельскую

Схема перекрытия улицы Сельской в Калуге 19-20 августа.

В среду и четверг, 19-20 августа, в Калуге будет закрыт проезд по улице Сельской. Это связано с проведением дорожных работ, сообщает городская управа.

Проехать нельзя будет с 13:00 до 17:00 19 августа и с 9:00 до 17:00 20 августа.

- Обращаем внимание, что будет осуществляться пропуск спецтехники экстренных служб, - отмечают в администрации. - Просим заранее выбирать пути объезда и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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