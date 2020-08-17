В Калуге демонтируют ещё один железнодорожный переезд

В понедельник, 17 августа, на улице Билибина в Калуге рабочие демонтировали часть железнодорожных путей бывшей Окской ветки.

В прошлом году, напомним, переезды демонтировали на улицах Тульской и Никитина.

В Калуге уже больше семи лет обсуждают превращение Окской железнодорожной ветки в дорогу и общественные пространства. В прошлом году проектировщики представляли концепции, которые предполагают создание автодороги и парков.

На какой стадии находится проект, недавно рассказывал министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил ГОЛУБЕВ.

– Заканчивается история существования Окской железнодорожной ветки, - отметил он. - Сейчас город Калуга ведёт активную работу с собственником, с РЖД, по передаче в муниципальную собственность. Перспективы развития простые – это, конечно, улучшение транспортной доступности внутри города.

По словам Голубева, на насыпи будет построена новая дорога для машин между улицами Баррикад и Тульской.

Работы на улице Билибина 17 августа 2020 года.

А в районах улиц Ленина, Болдина, Жукова планируется создать общественные пространства.

Какие-либо сроки реализации проекта Голубев не назвал.

Тем временем

Перекрытие улицы Московской продлили до 24 августа. Подробности.