Перекрытие улицы Московской продлили до 24 августа

Как мы уже рассказывали, с 9 по 19 августа в Калуге закрыт проезд для всех видов транспорта на участке улицы Московской от переулка Безымянного до улицы Поселковой. Но в понедельник стало известно, что работы продляют как минимум до 24 августа. Об этом сообщила городская управа.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Автомобильные потоки по-прежнему будут перенаправляться на улицы Железняки и Путейскую.

- Обращаем внимание, что будет осуществляться пропуск спецтехники экстренных служб, - говорится в сообщении городской управы. - Приносим свои извинения за вынужденные неудобства.

Схема перекрытия улицы Московской в Калуге с 9 по 24августа 2020 года. Нажмите на картинку, чтобы её увеличить.

Как из-за этого перекрытия ходит общественный транспорт, мы рассказывали здесь.

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