Опасного калужского преступника задержали в Москве

На днях в Москве калужские полицейские совместно со своими московскими коллегами задержали 42-летнего мужчину, который находился в розыске с 2015 года. Его подозревают в убийстве.

Жертвой был мужчина, тело которого нашли рядом с баром в Обнинске в мае 2015 года. Подозреваемого тогда нашли. Но он оставался на свободе под подпиской о невыезде.

- Однако обвиняемым данная мера соблюдена не была, лицо скрылось от органов предварительного следствия, - рассказали в понедельник, 17 августа, в УМВД по Калужской области. - В настоящее время задержанный находится в СИЗО города Москвы, решается вопрос об этапировании фигуранта на территорию Калужской области.

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