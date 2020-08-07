Калуга встала в пятничных пробках

Вечером в пятницу, 7 августа, в Калуге образовались пробки на многих улицах. В последний рабочий день недели в нашем городе традиционно затрудняется движение.

По данным на 17:00, много машин скопилось на улицах Кирова, Гагарина, Королева, Московской, Жукова, Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Ленина, Телевизионной, Глаголева, на Синих мостах и площади Старый Торг, сообщается на «Яндекс.Пробках».

Выезд из города по подъездной дороге от трассы М3 «Украина» на данный момент свободен.

Тем временем

В Калуге новый участок улицы Московской перекроют до 19 августа. Подробности.

В Калуге маршруты общественного транспорта изменят до 19 августа. Подробности.