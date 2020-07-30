В Калуге ремонт на путепроводе обещают завершить 4 августа

Как мы уже рассказывали, 29 июля в Калуге огромные пробки образовались на улице Московской из-за ремонтных работ на путепроводе.

Позже выяснилось, что подрядчик нарушил утвержденную схему перекрытия. Это и вызвало стояние автомобилистов.

Дорожников оштрафуют на 100 тысяч рублей, заявляют в правительстве Калужской области.

Когда же там всё доделают? В четверг, 30 июля, ситуацию прокомментировали KP40 в пресс-службе городской управы.

- Работы по ремонту улицы Московской на участке от улицы Азаровской до улицы Поселковой планируется закончить 4 августа 2020 года, - пообещали в администрации. - Подрядной организации направлено официальное письмо о необходимости активизировать работу по ремонту.

Тем временем

Пробка в Турынино растянулась на три километра. Подробности.